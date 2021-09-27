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İlhan Kesici kimdir? İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi!

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İlhan Kesici kimdir? İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefetin ortak adayları arasından adı geçen İlhan Kesici, internet kullanıcılarının gündeme getirdiği isim oldu. Peki, İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi! İlhan Kesici kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İlhan Kesici hakkında araştırmalar yapılıyor. İlhan Kesici kimdir? İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi!

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

22 Kasım 1948 Sivas Zara'da doğdu. Baba adı Osman Nuri, anne adı Halise'dir.

Endüstri Yüksek Mühendisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı.

İngiltere Bradford Üniversitesi Proje Planlama Merkezi'nde ''Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri'' ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde ''Kamu Yüksek Yöneticiliği'' eğitimleri aldı.

ODTÜ'de yüksek lisans eğitimi tez çalışması aşamasında (1972-76) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde (TCDD) Dünya Bankası ile İlişkiler ve Master Plan çalışmaları Proje Başmühendisi olarak çalıştı.

1977 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Sektör Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Uzman, Daire Başkanı (1981), Genel Müdür (1984) olarak görev yaptı.

Avrupa Topluluğu (Birliği) Nezdinde (Brüksel) Türkiye-AT Ekonomik İlişkileri'nden sorumlu Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı (1985).

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yaptı (1991). Bu sıfatla Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği ve Yükseköğretim Kurulu Üyeliği yaptı.

20. Dönem Anavatan Partisi-Bursa; 23, 25/26 ve 27. Dönem CHP-İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM'de "Dışişleri Komisyonu", "Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu", "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeliği " yaptı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kesici, evli ve 1 çocuk babasıdır

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Haber: İlhan Kesici kimdir? İlhan Kesici kaç yaşında, nereli? İlhan Kesici hayatı ve biyografisi! - Haberler
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