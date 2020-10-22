Aliyev, "Ermenileri iti kovar gibi kovuyoruz" demişti! Azerbaycan, yerli kamikaze İHA'sına "İti Kovan" adını verdi
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Aliyev, "Ermenileri iti kovar gibi kovuyoruz" demişti! Azerbaycan, yerli kamikaze İHA'sına "İti Kovan" adını verdi

22.10.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:34

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan'ın lisanslı ürettiği İHA'ya "İti Kovan" ismi vermesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Ermenistan güçlerini iti kovar gibi kovuyoruz" ifadelerini akıllara getirdi.

Dağlık Karabağ topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak üzere harekat başlatan Azerbaycan, İHA'ları ile gündemden düşmüyor. Türkiye'den aldığı İHA'ların yanında, İsrail üretimi kamikazelerin de damgasını vurduğu çatışmalarda Azerbaycan, kamikaze İHA'ların bir bölümünü lisanslı üretiyor.

"ORDUMUZ, İŞGALCİ ERMENİLERİ İTİ KOVAR GİBİ KOVUYOR"

Azerbaycan ordusu, yeni üretilen Orbiter 1K kamikaze İHA'lara 'İti Kovan' ismini verdi. İHA'ya verilen 'İti Kovan' ismi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerine büyük darbe vurduklarını söylerken ki ifadelerini anımsattı. Aliyev, "Biz gösterdik kim kimdir. Ordumuz işgalci Ermenileri, iti kovar gibi kovuyor. Sen kimsin bize şart koyuyorsun? Şimdi koy, görelim bakalım." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Yorumları (1)
HERO: Ahaha harbiden iti kovan ismi vermişler asfdsg
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