İlhami Aktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi ilin valisidir? İlhami Aktaş'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Çanakkale valisi İlhami Aktaş vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi üniversite mezunudur? Hayatı ve hakkında tüm bilgiler sizlerle!

İlhami Aktaş (1970, Oltu, Erzurum), Türk bürokrat. 9 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte Çanakkale Valiliğine atanmıştır. Peki İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, hagi ilin valisidir, evli mi?

İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR?

İlhami Aktaş 1970, Oltu, Erzurum doğumlu, Türk bürokrat. 9 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte Çanakkale Valiliğine atanmıştır.

İlhami Aktaş doğum tarihi : 1970

İlhami Aktaş kaç yaşında : 50 yaşında

İlhami Aktaş mesleği ne : Çanakkale Valisi

İlhami Aktaş nereli : Erzurum, Oltu doğumlu

1970 yılında Erzurum ilinin Oltu ilçesinde dünyaya gelen Aktaş, ilk, orta ve lise öğrenimini Oltu'da tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi, 1991 yılında mezun oldu.

1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Dil eğitimi için 8 ay İngiltere'de kaldı. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 1997-1999 yıllarında Devrekani (Kastamonu), 1999-2001 yıllarında Demirözü (Bayburt), 2001-2006 yıllarında Tercan (Erzincan), 2006-2008 yıllarında da Finike (Antalya) Kaymakamlığı yaptı.

2008 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini geçici görevlendirme ile Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak yürüttü. 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Ağustos 2013'te bu görevinden Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 30 Aralık 2013'te İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi. Bu görevi yürütürken Ağustos 2014 'te Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 30 Mayıs 2016 tarihinde Nevşehir Valisi olarak atanana kadar Özel Kalem Müdürlüğü görevine devam etti.

13 Haziran 2016 tarihinden 9 Haziran 2020 tarihine kadar 4 yıl Nevşehir Valisi olarak görev yapan Aktaş, 9 Haziran 2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atandı.

İlhami Aktaş, evli olup 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.