Ilgın'da tayini çıkan savcı ve hakimlere veda yemeği

Ilgın'da, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesi ile görev yerleri değişen savcı ve hakimler için veda yemeği düzenlendi.

Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otel'de düzenlenen veda yemeğine, Akşehir Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Başarı, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Cumhuriyet Savcıları Erhan Eroğlu, Ersin Ketenci, Konya Barosu Ilgın Temsilcisi Avukat Ramazan Yetkin Özalp, görev yerleri değişen savcı Levent İnce ve hakimler Bani İnce, Betül Arslan ile baroya kayıtlı avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Yemeğinin ardından bir konuşma yapan Konya Barosu Ilgın Temsilcisi Avukat Ramazan Yetkin Özalp, görev yerleri değişen hakimlere Ilgın'daki hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Programda, tayinleri çıkan hakimlere plaket ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Veda yemeği çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: AA