Ilgın Belediye Başkan Ertaş, gazetecilerle bir araya geldi
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Ilgın Belediye Başkan Ertaş, gazetecilerle bir araya geldi

13.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:04
Ilgın Belediye Başkan Ertaş, gazetecilerle bir araya geldi

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir sosyal tesiste düzenlenen programda konuşan Ertaş, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, gazetecilerin büyük bir emek vererek mesleklerini sürdürdüklerini belirtti.

Basının bir ilin ve ilçenin tanıtımında ve gelişmesinde önemli rol üstlendiğini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir araya geldik. Ilgın'da devam eden ve yapılması planlanan Ilgın projeleri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Hem bugünün anısına hem de, Ilgın'ının geleceği açısından sizlerle fikir alış verişi yapacağız. Bademi nedeniyle sizlerle çok birlikte olamadık ama, bundan sonra sık zaman aralığında safların sıklaştığı, toplantıların sıklaştığı pandeminin de bittiği bir dönemde, bundan sonra değerlendirme toplantılarımız devam edecektir.Ben bu toplantıya katıldığınız için teşekkür ederim."

Sosyal mesafe ye pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan gazeteciler, dilek ve temennilerinden dolayı Ertaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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