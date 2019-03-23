İlgezdi'den Engelli Derneklerine Birlik Çağrısı

ATAŞEHİR Belediye Başkanı ve CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, "Ataşehir'de engellilere yönelik birçok dernek var. Önümüzdeki dönemde engelli derneklerini bir araya getirerek, tek çatı altında toplamayı planlıyoruz" dedi.

Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılabilmeleri için aileleriyle birlikte mücadele verdiklerini belirten Battal İlgezdi, "Bu anlamda annelere ve babalara çok teşekkür ediyorum. Biz sizin verdiğiniz mücadelede yanınızda olacağız. Belediyemizin Altınoluk'ta engelsiz kampını kurduğu bir yerimiz var. Bu hizmetimiz devam edecek. Engelli çocuklarımız ve vatandaşlarımız aileleriyle birlikte 7 gün boyunca bu kampta denizin kenarında tatil yapmaya devam edecekler. Biz bu tesisleri özellikle sizler için kurduk" diye konuştu.

"ENGELLİ DERNEKLERİNİ BİR ARAYA TOPLAMAMIZ LAZIM"

Ataşehir'deki engelli derneklerine birleşme çağrısı yapan İlgezdi, "Sizlerden bir ricam var, Ataşehir'de engellilere yönelik birçok dernek var. Bir araya gelirseniz çok mutlu oluruz. Engelli dernekleri için Ataşehir'de geçici bir yer verdik. Önümüzdeki dönemde engelli derneklerini bir araya getirerek, tek çatı altında toplamayı; onlar için daha çağdaş, daha güzel, daha yaşanabilir bir mekan yapmayı planlıyoruz. Ataşehir'deki engelli derneklerini bir araya toplamamız lazım" dedi.

Engelli çocuklar tarafından çiçek hediye edilen İlgezdi, "Hepimizin burada bulunan bu anne ve babalara minnet borcu var. Çünkü bu anne ve babalar çocuklarına sahip çıkıp, onları en güzel şekilde yetiştirmeye ve topluma kazandırmaya çalışıyor. Hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul

Kaynak: DHA