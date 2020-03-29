İletişim uzmanından virüsle mücadelede "Bana ne demeyin" çağrısı
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Şaban Kızıldağ, Güncel

İletişim uzmanından virüsle mücadelede "Bana ne demeyin" çağrısı

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler konusunda hiç kimsenin bahaneler üretmeye, duyarsız davranışlar sergilemeye hakkının olmadığını söyledi.

29.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:30
İletişim uzmanından virüsle mücadelede

İletişim ve Yönetim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler konusunda hiç kimsenin bahaneler üretmeye, duyarsız davranışlar sergilemeye hakkının olmadığını söyledi.

Kızıldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünya genelinde hızla yayıldığını hatırlatarak insanların göz göre göre birbirine hastalık bulaştırdığını anlattı.

Bazı kişilerin, "sosyal mesafe" kuralını hiçe saydığını söyleyen Kızıldağ, "İnsanlar kendi sağlığı ve çevresindekilerin sağlığı için yapılan 'Evde kal' çağrısına 'Bana ne' diyerek uymayabiliyor ve bunu özgür irade zannedebiliyor. Aynı şekilde 80 yaşındaki alt kat komşusunun yalnız yaşadığını bildiği halde 'Ben bilmem' diyerek onunla ilgilenmeyebiliyor. Oysa kimsenin böyle özel bir dönemde duyarsız davranışlar sergilemeye, bahane üretmeye hakkı yok." diye konuştu.

Kızıldağ, toplumun, sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

Bu tür kişisel sorumlulukların ve görevlerin, okulunun da kitabının da olmadığını belirten Kızıldağ, "Yani kimse size gelip bu sorumluluğu öğretmeyecek. İnsan olan herkesin bunu tek başına idrak etmesi ve hayata geçirmesi gerekecek. Cumhurbaşkanımız anlatıyor, bakanlarımız anlatıyor, doktorlarımız anlatıyor. Radyolar, televizyonlar, gazeteler, sokak afişleri gerçekleri söylüyor hepimize. Bu virüs, bizim tedbirlerimizden güçlü değil. Bu gerçeği hepimiz öğrenmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Virüsün en çok sevdiği kelimeler..."

Dr. Şaban Kızıldağ, iş işten geçtikten sonra kimsenin "Ben bilmiyordum.", "Bu işin ciddiyetini anlamadım." diyemeyeceğini zira her platformda, her an bu virüs ve yayılımıyla ilgili bilgi verildiğini vurguladı.

Bu virüsü öğrenmek ve gerekli önlemleri almamak için hiçbir neden olamayacağını ifade eden Kızıldağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini bilmek zorundayız. Bilmiyorsak öğrenmek zorundayız. Hem de hemen şimdi. Çünkü yarın çok geç olabilir. Virüsün en çok sevdiği kelimeler 'Bana ne', 'Ben bilmem' ve 'bahane' kelimeleri. Aslında bu kelimeler iletişimin içinde de yönetimin içinde de virüsten daha zararlı. Toplum olarak hayatımızdan def etmemiz gereken üç kelime budur. Ancak bu sayede doğru iletişim kurar, doğru kararlar alır, doğru yaşamış oluruz."

Kaynak: AA

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