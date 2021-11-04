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İletişim Fakültesi -Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İş Birliği Süreci Başladı

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İletişim Fakültesi -Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İş Birliği Süreci Başladı

İletişim Fakültesi -Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İş Birliği Süreci Başladı Üniversitemiz İletişim Fakültesi ve Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü SİBERAY projesi çerçevesinde, 2 Kasım 2021 tarihinde ilk tanıtım videosu ADÜTV stüdyolarında gerçekleşti.

İletişim Fakültesi - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İş Birliği Süreci Başladı Üniversitemiz İletişim Fakültesi ve Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü SİBERAY projesi çerçevesinde, 2 Kasım 2021 tarihinde ilk tanıtım videosu ADÜTV stüdyolarında gerçekleşti.

Eğitim filmlerinin ilimizde öğrenim gören tüm öğrencilere izletilmesiyle 'Siber Güvenlik', 'Sosyal Medya Kullanımı' ve 'Siber Suçlar" konularda bilinç düzeyinin arttırılması hedefleniyor.

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