İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Terör örgütü ilan edeceğim" dediği radikal sol örgüt Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı paylaştı. Haritaya göre Antifa Hareketi, Ayn el Arab, Rakka ve Kamışlı'da faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bölücü terör örgütü YPG/PKK ile birlikte hareket eden Antifa Hareketi'nin 12 Haziran 2020 tarihi itibariyle Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmasını gösteren haritayı Twitter hesabından paylaştı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de yaşanan son gelişmeleri İletişim Başkanlığı hesaplarından paylaşılan içeriklerle takip edebilirsiniz. 12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Antifa varlığını gösteren harita aşağıda yer almaktadır" ifadelerine yer verildi. 3 BÖLGEDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR Haritaya göre; radikal sol örgüt Antifa grubu, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el Arab, Rakka ve Kamışlı'da varlık gösteriyor. TRUMP, TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protesto gösterilerini şiddete dönüştürmekle suçladığı Antifa Hareketi'nin terör örgütü olarak tanınacağını duyurmuştu.