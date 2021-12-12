İLÇENİN DUVARLARINI GENÇLERE TAHSİS ETTİ

BURSA (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kamuya ait duvarlara grafiti yaptıkları için tepki çeken gençlere Belediye Başkanı Mehmet Kanar'dan destek geldi. Kanar, grafiti isteklerini yerine getirmeleri için malzeme desteği sağladığı gençlere, tüm ilçeyi tahsis ettiğini açıkladı. Kanar, gençlerin tüm istekleri için istediği saatte kendisine ulaşabilecekleri cep telefonu numarasını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde belediyeye ait bir binanın duvarına 'Kusura bakma gülüm biz mahalleden böyle gördük. Alper' yazısı dikkat çekmişti. Yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, fotoğrafa ; 'Teknoloji çağındayız Alper, bunlar demode hareketler! Whatsapp durumu varken, İnstagram hikayeleri varken gönlündekileri sosyal medya duvarına mı yazsan' Paylaşımı yaparken mahallenin konumunu da atarsan ilçemizin tanıtımına katkın olur. Yazıyı silerek sana yakışanı yapacağına tüm kalbimle inanıyorum güzel kardeşim? notunu düşerek paylaşım yaptı. Bu paylaşım saatler içinde önce Mustafakemalpaşa, ardından Bursa kamuoyunda on binlerce yorum aldı. Mehmet Kanar, bir anda Mustafakemalpaşa'nın en çok merak edilen ismi haline gelen lise öğrencisi Alper Tepe ile karalama yaptığı belediyeye ait kamu binasında buluştu. Alper Tepe ile birlikte duvarı boyayan Başkan Kanar, ilçedeki tüm trafo ve benzer noktaları diledikleri gibi boyamaları için gençlere tahsis ettiklerini açıkladı. Kanar, ayrıca gençlerin Mustafakemalpaşa'yı bir tuvale çevirerek açık sanat galerisi yapmaları için tüm malzemeleri de karşılama sözü verdi.

Kanar, buluşmayı,? Meşhur Alper'i bulduk! ve yakışıklı kardeşimle kolları sıvadık. Hatta bununla da yetinmedik ve çok özel bir anlaşma yaptık. Alper ve arkadaşlarının grafiti yeteneğini sergilemeleri için tüm trafo ve uygun noktaları onlara tahsis ettik. Malzemeler de bizden. Saygıdeğer Mustafakemalpaşalılar, bizim derdimiz gençlerimize had bildirmek, parmak sallamak değil. Amacımız ceza değil teşvik. Onların, öz güvenli, kendilerini özgürce ifade ettikleri, topluma faydalı bireyler olmaları. Sevgili çocuklar ve gençler sizleri çok seviyorum. Siz isteyin biz yapalım. Size sosyal medyadan yalnızca bir 'Tık' uzaklıktayım. ve her zaman 'Online'ım. Arzu ederseniz çat kapı gelin! Hatta 533 231 6248'den bana ulaşın lütfen. Sadece çocuklar ve gençler' diyerek duyurdu. Gençlerin kendisine istedikleri zaman ulaşmaları için cep telefonunu sosyal medyadan paylaşan Mehmet Kanar, kısa süre de Bursa gündeminin ilk sırasında yer aldı.

Bir anda Mustafakemalpaşa ve Bursa'nın en çok bahsedilen kişisi haline geldiği için tedirginlik ve pişmanlık yaşadığını itiraf eden Alper Tepe ise 'Başkanım hayatım boyunca unutamayacağım bir yaklaşım sergiledi. Şimdi, arkadaşlarımla birlikte hayalimizi özgürce ifade edeceğimiz için büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz' şeklinde konuştu.

Mustafekamalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, makam odasını yaklaşık 3 yıldır ilçenin merkezindeki Adnan Menderes Meydanı'na taşıyarak, vatandaşlarla buluşmak için randevu, kapı, belediye binasını ortadan kaldırmıştı.