İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki mobing iddiası yargıya taşındı

GEBZE, KOCAELİ (Haberler.com) - Gebze İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde çalışan Şener Ok, kızının doğumuyla ilgili bir takım baskılara maruz kaldığını iddia ederek, kurumu hakkında şikayette bulundu. Kocaelifikir.com'un haberine göre 2010 yılından bu yana aynı kurumda görev yapan Şener Ok'un başına gelen olaylar zinciri aslında tüm kontrollerinde sağlıklı olduğu söylenen ancak doğumunda engelli olduğu ortaya çıkan çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından başladı.

DNA TESTİ İSTENDİ İDDİASI

2014 yılında çocuğunun engelli doğması nedeniyle kendisinin olamayacağını söyleyerek DNA yapılmasını isteyen Şener Ok, gelen baskılara rağmen geri adım atmadı. Aradan geçen süre içerisinde yapılan DNA testisiyle kızının kendisinin ortaya çıkmasıyla birlikte Şener Ok için mobing ve baskılar da başladı.

EPİLEPSİ HASTASI

Ziraat mühendisi olmasına rağmen büro personeli olması istenen, epilepsi hastası olmasına rağmen görev yerinin değiştirilmesi talep edilen, hatta ve hatta vasi tayin edilmek istenen Şener Ok bugüne kadar açılan tüm soruşturmalardan çıkmayı başardı. Aynı zamanda bakanlık müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde de Ok'a yönelik uygulamaların psikolojik taciz boyutunda olduğuna da yer verildi.

MAHKEMEYE BAŞVURUDA BULUNDU

Şener Ok, tüm davaları kazandıktan sonra da suç duyurusunda bulundu. Gebze Cumhuriyet Savcılığına verilen dilekçede kamu görevi nedeniyle ve kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliği ihlal suçlamalarında bulundu. Mahkemenin ne karar vereceği ise bilinmiyor.

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