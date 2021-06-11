İlçe Muhtarları Kaymakam Keklik'i Ziyaret Etti
Yaşardoğu Mahallesi Muhtarı Mehtap Uludoğan, Saitbey Mahallesi Muhtarı Nevzat Seven, Güzeldere Mahallesi Muhtari Ahmet Algül, Tepecik Mahallesi Muhtarı Osman Kocabıçak, Toybelen Muhtarı Gökhan Kabakçıoğlu, Cedit Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya Kaymakam Keklik'i makamında ziyaret etti.
Yaşardoğu Mahallesi Muhtarı Mehtap Uludoğan, Saitbey Mahallesi Muhtarı Nevzat Seven, Güzeldere Mahallesi Muhtari Ahmet Algül, Tepecik Mahallesi Muhtarı Osman Kocabıçak, Toybelen Muhtarı Gökhan Kabakçıoğlu, Cedit Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya Kaymakam Keklik'i makamında ziyaret etti.
Kaymakam KEKLİK, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.
Kaynak: Habermetre