İLÇE MERKEZİNE İNEN KURDU, SOKAK KÖPEKLERİ ÖLDÜRDÜ

ELAZIĞ'da Ağın ilçe merkezine inen kurt, sokak köpekleri tarafından boğularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ağın ilçe merkezinde yaşandı. Yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen kurt Eyüp Yıldız'ın evinin önüne kadar geldi. Yıldız, elindeki taşları fırlatarak kurdu uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada sokak köpeklerinin saldırdığı kurt, boğularak öldürüldü. Kurt, Ağın Belediyesi ekipleri tarafından alınarak gömüldü. Belediye Başkanı Ali Uslu, "Kurt, Eyüp Yıldız kardeşimizin evinin önüne kadar gelmiş. Buradan da hemşerilerimize bir ikazda bulunalım. Havaların soğuması ile yiyecek bulamayan hayvanlar ilçeye iniyorlar. Hem sürülere hem de insanlara da zarar vereceğinden dolayı hemşehrilerimizin duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

Eyüp Yıldız ise, "Kapının önüne geldi, köpekler sıkıştırdı. Orada epey boğuşma oldu. Bir o yana bir bu yana yatıyordu. Sonra ben taş attım dağıldılar. Ondan sonra geldi buraya. Burada da sıkıştı. En son burada boğdular" diye konuştu.