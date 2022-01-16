İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ilçe merkezine inen geyikler bu kez de bir maden ocağına girdi.

ANKARA (İHA) - İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ilçe merkezine inen geyikler bu kez de bir maden ocağına girdi. Kurtların saldırısından ötürü maden ocağına saklandığı öğrenilen yaralı geyik vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başkentin Nallıhan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan yaralı geyik ilçede bulunan bir maden ocağına sığındı. Madendeki çalışanları şaşkına çeviren an ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı geyik çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Nallıhan'da 3 hafta önce ilçe merkezine inen geyik gündem olurken aynı olayın 1 ay içerisinde ikinci kez yaşanması ise dikkatleri çekti.