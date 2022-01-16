İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ilçe merkezine inen geyikler bu kez de bir maden ocağına girdi.

ANKARA (İHA) - İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ilçe merkezine inen geyikler bu kez de bir maden ocağına girdi. Kurtların saldırısından ötürü maden ocağına saklandığı öğrenilen yaralı geyik vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başkentin Nallıhan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan yaralı geyik ilçede bulunan bir maden ocağına sığındı. Madendeki çalışanları şaşkına çeviren an ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı geyik çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Nallıhan'da 3 hafta önce ilçe merkezine inen geyik gündem olurken aynı olayın 1 ay içerisinde ikinci kez yaşanması ise dikkatleri çekti.

İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi

İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi

İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi

Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp

Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp

 Lüks evlerin olduğu mahalleye dadanan hırsızlar suçüstü böyle yakalandı

Lüks evlerin olduğu mahalleye dadanan hırsızlar suçüstü böyle yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

İlçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ilçe merkezine inen geyikler bu kez de bir maden ocağına girdi.

title