İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya Müzesi'nin cami olmasıyla ilgili çalışmalara tepki gösterdi. Ortaylı, "Ayasofya çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir" dedi.

İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
08.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:41

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, 1934'teki karara itaat edilmesi gerektiğini söyleyerek "Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir" dedi.

İstanbul'un fethinin simgelerinden olan Ayasofya üzerine tartışmalar devam ediyor. Danıştay, 2 Temmuz'da, Ayasofya ile ilgili 1934 yılında alınan müzeye dönüştürme kararını görüşecek.

"ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİLDİR"

Habertürk TV'nin sorularını yanıtlayan tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Caminin bir bölümünde namaz vakitlerinde ezan okunuyor, cuma namazı da kılınıyor. Çocuk oyuncağı değildir, politika aracı yapılmamalıdır, tehlikelidir. Müzeciler ve tarihçiler buna dikkat etmeli. Cumhuriyet yönetiminin 1934 yılındaki kararına itaat etmeliyiz."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1934'te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdiği öne sürülmüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan toplantıda, "Bu konuda çok hassas olun" talimatını da vererek, acele edilmemesini, konunun iyi araştırılmasını istedi.

ERDOĞAN: BİR ÇALIŞMA YAPIN GETİRİN

Daha önce de Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması konusunda bir çalışma yapın, getirin" dediğini yazmıştı.

Haber Global'e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği yönündeki haberlerle ilgili "Şimdi talimatı verdiği, bir kulis habere göre ortaya çıkan bir tablo. Ne bir beyanat var bu konuda, ne de dışarıya, içeriye deklare edilmiş bir süreç var" demişti.

Güncel Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız...
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Bülent Ersoy Beyazıt Öztürk
Spor Semih Özsoy Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:41:21. #1.15#
title