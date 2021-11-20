İlayda Şeker ve İsmail Balaban cephesinde bomba gelişme

' Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor.

İlayda Şeker, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde verdiği yanıtlarla, evliliğe yeşil yaktı.

Her fırsatta Balaban'ın memleketi Antalya Akçay'a giden İlayda Şeker, takipçisinden gelen "Düğün ne zaman?" sorusuna, "Arkadaşlar, bilmiyorum farkında mısınız? Ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?" yanıtını verdi.

Şeker, "5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?" sorusuna ise "Elmalı Akçay'da görüyorum" yanıtını vererek, evlilik iddialarını güçlendirdi.

Cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, cesur paylaşımlarını sildi.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in iddialı pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'ın sevgilisinin profilinde yer alan görüntüleri fazla cesur bularak kıskançlık yaptığı iddia edildi.