İlayda Şeker-İsmail Balaban aşkında şaşırtan gelişme! Evleniyorlar mı?
Survivor 2021 yarışmacılarından İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın aşkı, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Aşları tüm hızıyla devam eden Şeker ve Balaban'ın yer aldığı fotoğraftaki bir detay dikkat çekti.
' Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor. Geçtiğimiz hafta ailesini görmek için Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban'dan daha fazla ayrı kalamadı. Şeker, Balaban'ın memleketi Antalya Elmalı'ya uçmuştu.
Eski Survivor yarışmacısı, ilk fırsatta Nevşehir'deki anne babasının yanından ayrılarak, Balaban'ın köyüne gitmişti. Şeker o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen ikilinin, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesi, "Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi etti" iddialarına yol açtı. Şeker'in parmağındaki tektaş yüzük, görenleri şaşırttı.
Eski Survivor yarışmacısının parmağında görülen yüzük, 'İsmail Balaban'dan evlilik teklifi aldı' şeklinde yorumlara neden oldu.