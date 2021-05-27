İlayda Alişan'dan Serkay Tütüncü açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlayda Alişan'dan Serkay Tütüncü açıklaması

İlayda Alişan'dan Serkay Tütüncü açıklaması
Hürriyet - Haberler | Magazin

İlayda Alişan'ın adı önce 'Şampiyon'daki partneri Halit Özgür Sarı, sonra da final yapan 'Masumiyet'teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı.

İlayda Alişan'ın adı önce 'Şampiyon'daki partneri Halit Özgür Sarı, sonra da final yapan 'Masumiyet'teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu aşk dedikodularına tepki gösterdi. "İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Cahit Özkan Volkan Bozkır Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Ali Palabıyık Josef De Souza Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlayda Alişan'dan Serkay Tütüncü açıklaması - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 13:30:35. #1.14#

title