İlayda Alişan'dan Serkay Tütüncü açıklaması

İlayda Alişan'ın adı önce 'Şampiyon'daki partneri Halit Özgür Sarı, sonra da final yapan 'Masumiyet'teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı.

İlayda Alişan'ın adı önce 'Şampiyon'daki partneri Halit Özgür Sarı, sonra da final yapan 'Masumiyet'teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu aşk dedikodularına tepki gösterdi. "İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım" dedi.

Kaynak: Hürriyet