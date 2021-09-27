İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, canına kıydı

İngiltere'de 29 yaşındaki hemşire Emily Madeley, Manchester Wythenshawe hastanesinin diyabet servisinde çalıştığı sırada serviste bulunan dolaptan ilaç çalarken arkadaşları tarafından suçüstü yakalandı.

YÜKSEK DOZDA İLAÇ ALARAK YAŞAMINA SON VERDİ

Görevden uzaklaştırılan Emily, evinde yalnız olduğu sırada koluna yüksek dozda ilaç enjekte etti. Arkadaşı tarafından bilinci kapalı bir şekilde bulunan Emily, kaldırıldığı hastanede 10 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

İNTİHARLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ

Aşırı dozdan dolayı beyninde hasar meydana gelen ve hayatını kaybeden Emily'nin bilgisayarında yapılan incelemede intihar etmeden birkaç gün önce defalarca internette intihar üzerine araştırmalar yaptığı ortaya çıktı.

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