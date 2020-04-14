İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'dan ziyaret Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde incelemelerde bulundu.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma ilçesine bağlı Yakademirciler köyünde incelemelerde bulundu.

Çataklı, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş'la köy muhtarı Temel Keskin'den köy hakkında bilgi aldı.

Çataklı burada yaptığı konuşmada, köyün Çaycuma ilçe merkezine yakın olduğunu söyledi.

Köyün konumu ve yapısıyla ekonomik boyutta çilek, sebze gibi tarımsal üretimin rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden Çataklı, şöyle konuştu:

"Muhtarımızın da desteğiyle üretimde bizden talepleri olanlara yardımcı oluruz. Köyümüzde, valiliğimizce yaptırılan soğuk hava deposunu inceledik. Üretim için önemli bir tesis. Bu tesislerin de üretime katkısı olacak. Amacımız, ülkemizde üretimi artırmak. Bu amaçla üretimde yer alan her insanımıza yardımcı olma gayretindeyiz. Üreten bir toplum olmak zorundayız. İl ve ilçe müdürlüğü olarak bu yönde projeler geliştiriyoruz. Halkımızın projelerimize ilgisini bekliyoruz."

Kaynak: AA