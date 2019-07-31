İl Sağlık Müdürü Bilge çalışmalarına devam ediyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ziyaretleri ile kanser taramalarının önemi konusunda bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Son olarak bu amaçla ziyaretlerine devam eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Özboz ile ETİ Gıda ve ETİ Makina Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı'ya ziyarette bulundu. Ziyarette kanser taramalarının önemi konusunda bilgilendirmeler yapılırken, ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikalarında çalışan, kanser taraması yaptırmak isteyen personele tarama yapılması konusunda görüş birliğine varıldı - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA