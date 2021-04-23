İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuyucak'ta mobil aşılama ekibinin çalışmalarını inceledi
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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuyucak'ta mobil aşılama ekibinin çalışmalarını inceledi

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuyucak'ta mobil aşılama ekibinin çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında görev yapan mobil aşılama ekibinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında görev yapan mobil aşılama ekibinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Aşılama çalışmaları kapsamında ileri yaşları ve engel durumları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuramayan vatandaşların evlerinde aşı uygulaması da büyük bir özveriyle devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Ebru Kurt ve Kuyucak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Fatih Burak Alparslan ile mobil aşılama ekibini sahada ziyaret ederek hastaların taleplerini dinledi. Açıkgöz aşılamanın önemi hakkında bilgiler verirken, Kovid-19 aşısı uygulanacak grupta yer alan kişilerin mutlaka zaman geçirmeden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi. - AYDIN

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuyucak'ta mobil aşılama ekibinin çalışmalarını inceledi
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuyucak'ta mobil aşılama ekibinin çalışmalarını inceledi
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kuyucak'ta mobil aşılama ekibinin çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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