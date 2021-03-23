İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Ev ziyaretlerini erteleyelim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Ev ziyaretlerini erteleyelim"

23.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:03
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; 'Ev ziyaretlerini erteleyelim'

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın'da artan Korona virüs vakalarının ev ziyaretlerinden kaynaklı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın'da artan Korona virüs vakalarının ev ziyaretlerinden kaynaklı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Aydın'da son günlerde artan vaka sayıları vatandaşları tedirgin ederken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü vaka artış sebebinin en büyük sebebinin ev ziyaretleri olduğunu belirtti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz vatandaşların ev ziyaretlerini ertelemelerini isteyerek, "Vaka sayılarımız gün geçtikçe artmakta. Yapılan analizler sonucunda bulaşın artmasının en önemli sebebi ev ziyaretlerinden kaynaklanmakta. İlimizin kısıtlamalarla kapanmaması için rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam edelim. Ev ziyaretlerini erteleyelim. Unutmayalım; kendimizi, sevdiklerimizi, sağlığımızı tedbirlere uyarak koruyabiliriz" dedi. - AYDIN

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; 'Ev ziyaretlerini erteleyelim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Rasim Öztekin Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Ev ziyaretlerini erteleyelim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:10:33. #1.14#
title