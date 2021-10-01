İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını inceledi - Haberler
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İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hayırsever Sebahat Ergin tarafından Kuşadası'nda yaptırılan 112 istasyonundaki çalışmaları yerinde inceledi.

AYDIN (İHA) - Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hayırsever Sebahat Ergin tarafından Kuşadası'nda yaptırılan 112 istasyonundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz aylarda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Kuşadası ilçesinde yaşayan hayırsever Sebahat Ergin'i evinde ziyaret ederek, 'Kuşadası Güzelçamlı Sebahat-Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' için protokol imzalamıştı. Hayırsever Ergin tarafından yaptırılan istasyonun yapımına başlanırken, istasyon inşaatında Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Mustafa Ekici incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "İstasyonumuzun 40 güne teslim edilmesi bekleniyor. Bu istasyonun yapımında destek olan Sebahat Ergin ve ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, 112 istasyonu inşaatını inceledi

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