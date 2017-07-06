İl Sağlık Müdürlüğü'nden Sıcaklık Uyarısı

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini belirterek, özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlıların en çok risk taşıyan grup olduğunu söyledi.



Nacaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını ve normalde terleme ile vücut ısısının dengede tutulmaya çalışıldığını ifade etti.



Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulmasının her zaman mümkün olmayabildiğini dile getiren Koç, şöyle konuştu:



"Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Aşırı sıcaklarda özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur. Korunmak için günün en sıcak saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalı, risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmelidir."