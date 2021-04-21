İl Müdürü Akyol velilerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl Müdürü Akyol velilerle bir araya geldi

İl Müdürü Akyol velilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul veli temsilcileri paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul veli temsilcileri paylaşım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Müdürü Akyol, velilerle bir araya geldi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır moderatörlüğünde il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve velilerin katılımıyla 'Okul Veli Temsilcileri Paylaşım' toplantısı telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik eğitiminde sinerjik bir etki oluşturmak amacıyla yapıldığı anlatan İl Müdürü Akyol, "Salgın sürecinde velilerimizin gözünden problemler, beklentiler, öneriler ve hedefler ana başlıklı velilerimizle görüş paylaşım çalışması gerçekleştirildi. Bu anlam toplantımız çok verimli geçti. Velilerimiz görüşleri bizler için değerlidir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Bakan Selçuk'tan 'Sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Bakan Selçuk'tan "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Çocuklara özgüven nasıl aşılanır? Uzman isim yanıtladı
Çocuklara özgüven nasıl aşılanır? Uzman isim yanıtladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İl Müdürü Akyol velilerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:32:04. #1.15#

title