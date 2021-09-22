KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler İl Jandarma Komutanı Kırbaç'tan DPÜ GSF'ye Ziyaret Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Güzel Sanatlar Fakültemizin yönetimiyle bir araya geldi.

Kütahya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Güzel Sanatlar Fakültemizi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, önce Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin'le dekanlık makamında bir araya geldi. Prof. Dr. Mercin'e, Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya ve Fakülte Sekreterimiz Şaban Çağlar'ın da eşlik ettiği görüşmede fakültemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından J. Kd. Alb. Kırbaç, fakültemizde bulunan fuaye alanlarındaki eserler ile bölüm katlarında bulunan ve Ahmet Yakupoğlu eserlerinden oluşan galerileri gezdi.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Mercin J. Kd. Alb. Kırbaç'a ziyaretin anısına plaket sundu.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 22 Eylül 2021, Çarşamba/ 14 defa okundu.

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