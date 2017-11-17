Adıyaman İl Halk Kütüphanesinin yerine yenisi yapılacak. Yeni bina yapılana kadar kütüphane hizmeti başka bir binada verilecek.



1967 yılında yapılan ve depreme dayanıklı olmadığına rağmen inceleme raporu bulunan İl Halk Kütüphanesi yıkılıyor. İl halk kütüphanesi geçici olarak Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş yakınındaki bir binaya geçici olarak taşındı. Sabah 08.00'dan akşam 17.00'a kadar açık olan kütüphane yeni yerinde sabah 08.00'dan akşam 22.00'a kadar açık kalacak.



Şuan ki mevcut binadan daha kullanışlı ve modern bir binaya kavuşacak olan İl Halk Kütüphanesinin mevcut binasının yıkılmasından sonra yeni binaya başlanılacak. Yeni binada bin 200 metrekarelik alanda kütüphane hizmeti verilecek.



Adıyaman Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AB Hibe Fonundan ayrılan ödenek ile yeni kütüphane binasının aynı yere yapılacağını belirterek, yeni binanın bodrum+zemin+3 katlı olacağını söyledi.



Ekinci, nüfusa göre kütüphane üyeliği ve kitap ödünç almada Türkiye 6.'sı olunduğunu, 49 bin 256 adet kitabın olduğu, 112 bin okuyucunun olduğu ve 14 bin aktif üyenin bulunduğunu kaydetti. - ADIYAMAN