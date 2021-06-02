İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında; Garnizon Komutan Vekili 59.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında; Garnizon Komutan Vekili 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının katılımıyla, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda; vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına ilimiz genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Valimiz Sayın Mehmet Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre