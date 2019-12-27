İl genelinde kanal ve ızgaralar temizleniyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, il genelinde yağışlı havalarda su birikintilerinin ve taşkınların oluşmaması amacıyla kanal temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.
Kış aylarında şiddetli yağışların etkisi ile oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek amacıyla önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde yağmur suyu kanal temizliği çalışması gerçekleştirdi.
Altyapı yenileme çalışmalarıyla birlikte yağışlı havalarda yağmur suyu hatlarında ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını il genelinde sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak yoğun bir mesai harcıyor.