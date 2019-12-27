İl genelinde kanal ve ızgaralar temizleniyor

27.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:43

Kış aylarında şiddetli yağışların etkisi ile oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek amacıyla önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde yağmur suyu kanal temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Altyapı yenileme çalışmalarıyla birlikte yağışlı havalarda yağmur suyu hatlarında ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını il genelinde sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak yoğun bir mesai harcıyor.

Kaynak: Bültenler