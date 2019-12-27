İl genelinde kanal ve ızgaralar temizleniyor
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İl genelinde kanal ve ızgaralar temizleniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, il genelinde yağışlı havalarda su birikintilerinin ve taşkınların oluşmaması amacıyla kanal temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

27.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:43
İl genelinde kanal ve ızgaralar temizleniyor

Kış aylarında şiddetli yağışların etkisi ile oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek amacıyla önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçesine bağlı Mahallesi'nde yağmur suyu kanal temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Altyapı yenileme çalışmalarıyla birlikte yağışlı havalarda yağmur suyu hatlarında ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını il genelinde sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak yoğun bir mesai harcıyor.

Kaynak: Bültenler
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