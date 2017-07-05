İl Genel Meclisi Yönetimi, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve Meclis Üyeleri Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret ettiler.



Vali Ali Hamza Pehlivan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve Meclis Üyeleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Köylere daha hızlı ve etkin hizmet götürülmesi noktasında çeşitli değerlendirmelerin de yapıldığı ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Vali Ali Hamza Pehlivan ise Başkan Elçi ve meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT