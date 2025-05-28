İl dışı tayin açıldı mı? MEB öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?

İl dışı tayin açıldı mı? MEB öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı. İl dışı tayin açıldı mı? MEB öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?

Bugün öğretmenlerle ilgili yaşanan gelişmeler arasında il dışı tayin gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için il dışı tayin başvurularını başlattı. İl dışı tayin açıldı mı? MEB öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?

2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 yılı iller arası yer değiştirme başvuruları, öğretmenler tarafından mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden doldurularak yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, formda yer alacak kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve sözleşme durumu gibi bilgilerini başvuru öncesinde MEBBİS e-Personel Modülü (Özlük) üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Yanlış veya eksik bilgilerin tespiti durumunda, gerekli düzeltmeleri belgeyle birlikte bağlı bulundukları eğitim kurumu ya da il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmeleri önem arz etmektedir.

Öğretmenler, başvuru kapsamında en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. Ayrıca, bu tercihlere ek olarak 41'inci seçenek kapsamında bir il tercihi yapma hakkı tanınacaktır. Ancak, bu hakkın kullanılabilmesi için 40 eğitim kurumu tercihi yapılmış olması zorunludur. 41'inci seçeneği işaretleyen adaylar, sadece tercih ettikleri ildeki boş kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğüne göre bilgisayar kurasıyla atanacaklardır.

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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