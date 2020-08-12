İl dışı atama sonuçları 2020: MEBBİS il dışı tayin sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı 6-10 Ağustos tarihleri arasında il dışı tayin başvuru sonuçlarını açıkladı. MEB il dışı atama sonucu sorgulama nasıl, nereden yapılır? Binlerce öğretmenin beklediği atama sonuçları bugün erişime açıldı. İlişik kesme işlemleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme tercih sonuçlarını 11 Ağustos günü açıkladı. Peki, il dışı atama ilişk kesme işlemi ne zaman yapılacak? MEBBİS sistemi üzerinden açıklanan sonuçlar T.C. kimlik o ve şifre ile öğrenilecek. İşte, detaylar...

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in yayımladığı kılavuz ışığında, il dışı atamalar 11 Ağustos'ta gerçekleştirildi. MEBBİS https://mebbis.meb.gov.tr/ adresi üzerinden ilan edilen sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla birlikte aday şifresi aracılığı ile öğreniliyor. Diğer yandan e-devlet üzerinden de sonuçlara ulaşılabilecek.

MEBBİS İL DIŞI ATAMA SONUCU SORGULAMA...

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Beklenen atama sonuçları sonrası atanan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri de 12 Ağustos'ta başlayacak.

MEBBİS İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları;

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2' nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.