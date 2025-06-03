İl dışı atama iptal edilir mi, değişiklik ne zaman yapılır?

Öğretmenlerin isteğe bağlı il dışı atama başvuru süreci, 2 Haziran 2025 itibarıyla sona erdi. Başvurular, MEBBİS üzerinden alınarak değerlendirildi. Öğretmenler, başvurularını tamamladıktan sonra başvuru sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Peki, il dışı atama iptal edilir mi?

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS sistemi üzerinden atama/yer değişikliği talebi 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alındı. Başvurular ardından MEB il dışı atamalar da 3 Haziran'da tamamlanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme süreci 27 Haziran 2025 olarak duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, il dışı atama sonuçlarına ilişkin kesin bir saat açıklaması yapmamış olsa da, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da saat 11:00 ile 12:00 arasında sonuçların açıklanması bekleniyor. Atama sonuçları, öğretmenlerin erişimine açılacak ve sonuçlar personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca, MEBBİS ve e-Devlet sistemleri üzerinden de öğretmenler, tercih sonuçlarını kolaylıkla öğrenebilecekler.

İL DIŞI ATAMA İPTAL EDİLİR Mİ?

Öğretmen eşlerin atamalarının farklı illere yapılması halinde 3-4 Haziran tarihlerinde MEBBİS üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak iptal talebinde bulunabilir. Ardından aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunulabilir.

Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin atandığı ile atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda da, öğretmenin görevden ayrılmamış olması şartıyla 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunulabilecek. Atama kararnamesi iptali ise 12 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.