İkra Nur için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyor Giresun'da kaybolduktan 3 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan ve yapılan incelemelerde şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmayan İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili aradan geçen bir buçuk aya rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Giresun'da kaybolduktan 3 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan ve yapılan incelemelerde şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmayan İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili aradan geçen bir buçuk aya rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, 27 Haziran akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan inekleri bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı birçok kişinin tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduğu ve DNA örneği alındığı öğrenildi.

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. Soruşturmayla ilgili edinilen bilgilere göre Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemenin ardından elde edilen bilgilerin daha detaylı incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu elde edilen bulguları bir rapor halinde önümüzdeki günlerde göndermesi bekleniyor. Diğer taraftan ise tanık olarak İkra Nur Tirsi'nin akrabalarının da aralarında bulunduğu onlarca kişinin ifadesine başvurularak DNA örneği alındı.

İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın seyrini İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporun belirlemesi bekleniyor.

27 Haziran akşam saatlerinde fındık bahçesinde sığır otlatan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan İkra Nur'un cansız bedeni, 3 gün sonra evinden 7 km uzaklıkta bir derede bulunmuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA