İklim krizi nedeniyle Nemo'yu sonsuza kadar kaybedebiliriz

27.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:26

Pixar animasyon filmlerinden 'balık Nemo' karakteri ile ün yapan palyaço balığının okyanuslarda yaşanan ısınmaya dayanıklı olmadığı ve bu nedenle kısa süre içinde neslinin tamamen yok olacağı belirtiliyor.



26 Kasım Salı günü Fransa Ulusal Bİlim Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamada, bilim insanlarının son yaptıkları çalışmalarda bu balık türünü kötü bir sonun beklediğini tespit ettikleri duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle