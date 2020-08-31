İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
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İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?

Ünlü astrolog Aysun Koç, 31 Ağustos - 6 Eylül haftasına ait burç yorumları ile sizlerle. Özellikle İkizler, Oğlak ve Balık burçları bu hafta vereceği kararları iki kere düşünmeli.

İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
31.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:44

Aşk, para, iş... Bu hafta burcunuzu neler bekliyor? Kararlarınızı vermeden önce ünlü astrolog Aysun Koç'un 31 Ağustos - 6 Eylül haftasına ait burç yorumlarını okumalısınız.

KOÇ : Günlük işlerinize yoğunlaşacaksınız. Hafta sonuna doğru aşk ve çocuk konuları öne çıkacak. Kafanızı çarpmalara karşı korumalısınız. Duygusal kararlar yanıltıcı olduğu için, mantıkla karar vermelisiniz. Geçmişte emek verdiğiniz konularla ilgili olarak hak edişlerinizi alacaksınız. Eşiyle sorun yaşayanlar ise problemlerini çözecekler.

BOĞA : Bekarlar aşklarına, evliler çocuklarına odaklanacaklar. Kırıcı diyaloglara dikkat. Arkadaş çevrenizle ilgili duygusal kararlar sizi yanıltabilir. İlham ve yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar orijinal fikirleriyle fark yaratabilirler. Ortak iş yaparak kazanç elde edenler, uzun zamandır ektiklerini biçerek gelirlerini artıracaklar.

İKİZLER : Hafta başında ailenizle veya emlak işleriyle ilgilenebilirsiniz. Ani tepkiler verme ihtimaliniz var. Duygularınızla değil, aklınızla hareket etmeniz gereken bir haftadasınız. Doğru iletişimle, ödemeler, kredi gibi işlerinizi kolayca çözebilirsiniz. Etrafınızdaki kadınlarla aniden kendinizi bir tartışmanıniçinde bulabilirsiniz.

YENGEÇ : Kardeş ve yakın çevrenize yoğunlaşacağınız bir hafta. Evliler eşleriyle güzel iletişim kurabilirler. Bekarlar evliliğe adım atabilirler. Bu hafta yapılan evliliklerin kalıcı ve şanslı olma olasılığı yüksek. Kariyerle ilgili bazı konularda ise; yanılma veya kandırılma ihtimali var. Dış görünüşüzde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

ASLAN : Maddi kazançlarınıza odaklanacaksınız. Orijinal fikirler geliştirerek, hayatınıza ve gelirinize artı değer katabilirsiniz. Çalışanlar güzel bir anlaşma yapabilirler, ancak çıkacak ek bir ödeme canınızı sıkabilir. Bu nedenle de ani ve fevri tepkiler verebilirsiniz. Duygularınızın ve iç sesinizin sizi yanıltacağı bir hafta olduğu için, mantıkla karar verin.

BAŞAK : Kendinize odaklanacağınız ve ön planda olmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Sahnede ve yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar için, güzel sözleşmeler yapma şansı yüksek. Eğitim, hukuk ve yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Çocuğu olanlar, aralarında sevgi sorunu yaşayabilirler. Bazı aşklar bu hafta bitebilir.

TERAZİ : Daha içe dönük olacağınız bir hafta. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Bulacağınız orijinal fikirlerle ek kazanç elde edebilirsiniz. Bazı yalanlara maruz kalabilir, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Evliler yakın çevrelerindeki insanlardan dolayı ailelerine yansıyan sorunları aşabilirler. Ev alabilir veya gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz.

AKREP : Kariyerinize, elinizdeki değerlere odaklanacaksınız. Kafanızı çarpmalara karşı korumanız gereken bir haftadasınız. Orijinal fikirler geliştirerek, ortak işler yapabilirsiniz. Evliler eşleriyle duygusal uyumu yakalayabilirler. Ticaret, medya, elektronik sektöründe işi olanlar, güzel anlaşmalar yapabilirler. Duygusal ve ani kararlar yanıltıcı olur.

YAY : Yurt dışı, hukuk ve eğitim konularıyla ilgileneceğiniz bir hafta. Bu konularda yapacağınız anlaşmalarda maddi yanılmalara dikkat. Duygusal davranırsanız elinizdekileri kaybedebilirsiniz. Geçmişte üzerinde çalıştığınız konularda anlaşmalar yaparak gelirinizi artırabilirsiniz. Evliler eşleriyle ilgili devam eden bazı sorunları aşarak, işleri yoluna koyabilirler.

OĞLAK : Ödemeler, ek gelirler, kredi ve ameliyat gibi konular haftanın ana teması. Kültürünüze yabancı biriyle, evliliğe adım atabilirsiniz. Kredi çekerek bir emlak yatırımı yapabilirsiniz. Uzun vadede, ödemeleri yaparken zorlanabilirsiniz. Evliler evliliklerindeki sevginin bittiğini hissedebilirler. Ortak iş yapanlar maddi nedenlerle ortaklarından ayrılabilirler.

KOVA : Evlilik ve ortak işlerinize odaklanacaksınız. Duygusal nedenlerle tartışma yaşayabilirsiniz. Ortak iş yapanlar maddi olarak zarara uğrama ihtimaline dikkat etmelisiniz. Sosyal ortamlarda bulunmak yerine; bekarlar sevgilileriyle, evliler çocuklarıyla vakit geçirirlerse daha iyi olur. Çarşamba günü güzel bir anlaşma yapabilirsiniz.

BALIK : Salı gününden itibaren sağlık, çalışanlar ve günlük işlerinize yoğunlaşacaksınız. İç sesinizle veya duygularınızla vereceğiniz kararlar bu hafta yanıltıcı olacağı için, akılcı adımlara yönelmeniz en iyisi. Çarşamba günü yapacağınız bir ortak projeyle kazancınızı artırabilirsiniz. Eşinizle maddi sebeple olan sorunlarınızı aşabilirsiniz.

Haber Yorumları (2)
MÜFTÜ DEDE: Fala ,yıldızlara bakıp gelecekten haber vermek şirktir. Bunlara inananların İslamla ,Kuranla alakaları yoktur.
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LEDUNİ: At At tutarsa nasrettin hocadan farkın yok insanları psikolojik çöküntüye uğratıyorsun bu öngörülerinin kaynağı dayanağı ne , Aysun , , , , , , ,
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