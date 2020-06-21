İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu
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İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan çıktı.

21.06.2020 02:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 02:15

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan çıktı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çamlık Mahallesi Çevre Yolu üzerinde Murat Nergiz idaresindeki 46 HL 950 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Küçük yönetimindeki 46 NR 361 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Nergiz'in otomobili ön kısma aldığı darbe nedeniyle ikiye bölündü. Nergiz kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu arada, çevrede toplanan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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