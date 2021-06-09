İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'ye övgü yağdırdı: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Kız babası olmanın heyecanını yaşayan Sayışman, hastane önünde yaptığı açıklamada "Doğum sonrası Almeda'ya bir kez daha aşık oldum" dedi.