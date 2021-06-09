İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'ye övgü yağdırdı: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum
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İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'ye övgü yağdırdı: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Kız babası olmanın heyecanını yaşayan Sayışman, hastane önünde yaptığı açıklamada "Doğum sonrası Almeda'ya bir kez daha aşık oldum" dedi.

2017 yılında nikah masası oturan ve 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına alan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, dün ikinci kez aynı mutluluğu yaşadı. Çift kız bebeklerine Alina adını verdi.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN PRENSESİM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Tolgahan Sayışman, "Seninle birlikte sonsuz ve koşulsuz bir sevgi büyüdü içimde. Darısı isteyen herkese inşallah. Aramız hoş geldin prensesim Alina. Sefalar getirdin hepimize" yazdı.

İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'ye övgü yağdırdı: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum

"ALMEDA'YA BİR KEZ DAHA AŞIK OLDUM"

Daha sonra hastane önünde Uçankuş'a açıklama yapan Sayışman, eşine övgü yağdırdı. Yaşadığı mutluluğu paylaşan oyuncu, "Sağlığı çok iyi. 3.375 kilo doğdu. Normal doğum oldu. Almeda'ya bir kez daha aşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın. Doğum kolay geçmedi çok uzun sürdü. Almeda da şimdi çok iyi hemen kendini toparladı" ifadelerini kullandı.

İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'ye övgü yağdırdı: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'ye övgü yağdırdı: Doğumdan sonra bir kez daha aşık oldum - Haberler Magazin
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