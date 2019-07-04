İkinci El Bir Samsung Galaxy Fold, Sahibinden.com'da Araba Fiyatına Satışa Sunuldu

Samsung Galaxy Fold, tanıtımıyla birlikte büyük bir heyecan yaratmış olsa da test cihazlarında çıkan sorunların ve piyasaya çıkışının ertelenmesinden sonra büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu.

Sahibinden.com üzerinden yayınlanan ilanda bir kişi, Almanya yolculuğundan dönüşte teslim etmek üzere bir Samsung Galaxy Fold'u satışa çıkardı. Cihazın fiyatını 17 bin 990 lira olarak belirleyen bu kişi, ilanda Galaxy Fold'un ilk katlanabilen telefon olduğunu da belirtmeyi ihmal etmedi.

Samsung Galaxy Fold, açıldığında 7.3 inçlik bir ekrana, 512 GB dahili hafızaya ve 12 GB RAM'e sahip olarak listelendi. Samsung tarafından Galaxy Fold'un yurtdışı satış fiyatı, 1980 dolar olarak belirlenmişti.

Söz konusu ilana buradan ulaşabilirsiniz.