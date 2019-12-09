İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı'na Ankaralı izleyicilerinden yoğun ilgi

09.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:50

Ankaralı tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı", kapalı gişe oynadı.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun ilk tek kişilik oyunu olan İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, 24'üncü Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde sahne aldı. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen; Ankara Büyükşehir, Çankaya ve Yenimahalle Belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen festivalde yer alan "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı"nda, günümüzün en büyük sorunlarından 'işsizlik' konu ediliyor.

Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda oynanan oyuna Ankaralı izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Kapalı gişe olarak gerçekleşen gösterim sonrasında, İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı Oyuncusu Ömer Burak Ünal ile oyun hakkında kısa bir söyleşi yapıldı. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu adına, oyuncu Ömer Burak Ünal'a festivale katkı ödülü verildi. Ünal'a ödülünü Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Simgem Baykara verdi.

İşsiz bir gencin, iş bulma çabasını ve bu çabanın ağır bir psikolojik travmaya nasıl dönüştüğünün dram komedi tarzında anlatıldığı oyun, Ali Cüneyd Kılcıoğlu tarafından kaleme alındı. Atilla Savumlu'nun yönetmenliğini yaptığı oyunun, yönetmen yardımcılığını Büşra Aslan, sahne tasarımını Anıl Ateş Işık, ışık tasarımını ise Yusuf Doğan Çınar ve Doğukan Karataş üstleniyor.

Kaynak: Bültenler