İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi
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İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz ay kızları Alina'yı kucağına alan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, mutluluktan uçuyor. Daha önce Alina bebeği hiç göstermeyen Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez paylaştı.

2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, 2019'da dünyaya gelen Efehan'ın ardından ikinci bebeklerini de geçen ay kucaklarına aldı.

YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI

8 Haziran'da dünyaya gelen Alina bebeğin yüzünü annesi Almeda Abazi, sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı. Abazi'nin paylaşımına 100 binin üzerinde beğeni geldi.

40 GÜNLÜK OLDU

Almeda Abazi, paylaşımına, "Alina'mız bugün 40 günlük oldu. Anne ve babanız sizi çok seviyor canlarımız" notunu düştü.

İşte Almeda Abazi'nin paylaşımı;

İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi
İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi
İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Servet Uzun
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