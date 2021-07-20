İkinci çocuğunu kucağına alan Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Geçtiğimiz ay kızları Alina'yı kucağına alan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, mutluluktan uçuyor. Daha önce Alina bebeği hiç göstermeyen Almeda Abazi, kızının yüzünü ilk kez paylaştı.