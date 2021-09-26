İkimizin Sırrı yeni bölüm ne zaman? İkimizin Sırrı 8. bölüm bugün var mı? İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İKİMİZİN SIRRI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Alp tüm ailesiyle tek tek yüzleşmeye karar verir. Diğer yandan herkes Seylan'ı gazetecilere ifşa edenin kim olduğunu merak etmektedir. Dost ile düşman birbirine karışınca olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Bütün bu karmaşa ise Alp ve Neva'nın gittikçe birbirine bağlanmasına neden olacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karakolda yaşananlardan sonra herkesin gözü Neva'ya çevrilmiştir. Kasım, Neva'nın restorandan gönderilmesini ister. Ece ise Neva hakkında her şeyi öğrenmek için harekete geçer. Alp, Korhan'ı tamamen bitirmeye karar verir, fakat tam en büyük hamlesini yapacakken hiç beklemediği gerçeklerle sarsılır.

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