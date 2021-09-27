İkimizin Sırrı son bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı 9. bölüm fragmanı!

Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan ATV'nin sevilen dizilerinden olan İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? İkimizin Sırrı son bölüm izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı 9. Bölüm fragmanı izle!

İKİMİZİN SIRRI 8. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Karakolda yaşananlardan sonra herkesin gözü Neva'ya çevrilmiştir. Kasım, Neva'nın restorandan gönderilmesini ister. Ece ise Neva hakkında her şeyi öğrenmek için harekete geçer. Alp, Korhan'ı tamamen bitirmeye karar verir, fakat tam en büyük hamlesini yapacakken hiç beklemediği gerçeklerle sarsılır.

İKİMİZİN SIRRIDİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir anne-kız hikayesi Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.

İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM FRAGMANI

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