İkimizin Sırrı son bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı 9. bölüm fragmanı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkimizin Sırrı son bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı 9. bölüm fragmanı!

Haberler.com - Haberler | Gündem
İkimizin Sırrı son bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı 9. bölüm fragmanı!

ATV'nin sevilen dizilerinden olan İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? İkimizin Sırrı son bölüm izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı 9. Bölüm fragmanı izle!

Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan ATV'nin sevilen dizilerinden olan İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? İkimizin Sırrı son bölüm izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı 9. Bölüm fragmanı izle!

Karakolda yaşananlardan sonra herkesin gözü Neva'ya çevrilmiştir. Kasım, Neva'nın restorandan gönderilmesini ister. Ece ise Neva hakkında her şeyi öğrenmek için harekete geçer. Alp, Korhan'ı tamamen bitirmeye karar verir, fakat tam en büyük hamlesini yapacakken hiç beklemediği gerçeklerle sarsılır.

Bir anne-kız hikayesi Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.

İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜM FRAGMANI

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Özge Özpirinçci Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Stefan Kuntz Umut Meraş Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İkimizin Sırrı son bölüm fragmanı izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı 9. bölüm fragmanı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:56:21. #1.12#