İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde ve ilçede yapılıyor? İkimizin Sırrı çekimleri nerede yapıldı? İstanbul'da mı?

Ekranların beğenilen dizisi İkimizin Sırrı bugün başlamıştı. Dizinin çekildiği mekanlar ise merak edildi. Peki, İkimizin Sırrı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İkimizin Sırrı dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İşte detaylar...

İKİMİZİN SIRRI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni başlayan İkimizin Sırrı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri İstanbul şehrinde yapılıyor. İkimizin Sırrı dizisi İstanbul'un Beşiktaş, Galata gibi mekanlarında çekilmektedir.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NE?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Leyla Feray : Neva Canpolat

Aras Aydın : Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan : Kasım

Tülay Günal : Türkan Karahun Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bestemsu Özdemir : Ece

Deniz Hamzaoğlu : Korhan

Berrin Arısoy

Ceyhun Mengiroğlu : Emir

Çağrı Çıtanak : Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz : Hayal

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