İki Yıl sonra Aynı Bikiniyi Giyip Poz Veren Yasemin Allen, Takipçilerinin Diline Düştü

Türk sinemasının önemli oyuncularından biri olan Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Allen, oynadığı reklam filmleriyle ünlenmiş ve sonrasında yer aldığı diziler ve filmlerle adını duyurmuştu.

MALEZYA'DAN SELAM ÇAKTI

Bir süredir dizi projelerinden uzakta olan 28 yaşındaki genç kadın sosyal medya takipçilerini tatil için gittiği Malezya'dan selamladı.

DİKKATLİ TAKİPÇİLERİ DETAYI YAKALADI

Sosyal medya hesabında az sayıda bulunan bikinili paylaşımlarından birine imza atan Yasemin Allen, bu karesine çok sayıda beğeni alırken dikkatli takipçileri ilginç bir yorumda bulundu.

Yasemin Allen'in 2016'da verdiği poz...

"AYNI BİKİNİYİ GİYMEK CESARET İSTER"

Allen'in hesabında bulunan 2016 yılına ait bikinili paylaşımını hatırlatan takipçileri "İki yıldır aynı bikiniyi giymek cesaret ister" yorumunda bulundu.

İşte Yasemin Allen'in o pozu;