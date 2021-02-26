İki yakın arkadaş rakip oldu! Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'ın şarkılarını aynı anda çıktı
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İki yakın arkadaş rakip oldu! Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'ın şarkılarını aynı anda çıktı

26.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:16
İki yakın arkadaş rakip oldu! Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'ın şarkılarını aynı anda çıktı

İki yakın arkadaş olan Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'ın aylardır üzerlerinde çalıştıkları şarkılarını klibi aynı gün aynı saatte çıktı. İkilini hayranları ise adeta ikiye bölündü.

Bir dönem sık sık bir araya gelen Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'ın şarkılarını aynı günde ve aynı zaman diliminde çıkarmalarıyla gündem oldu. İki genç isim için "Yakın arkadaşlar rakip oldu" yorumları yapıldı.

AYNI GÜN AYNI SAATTE ÇIKARDILAR

Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısı Retrograde şarkısı bugün saat 13.00'da YouTube yayınlandı. Aynı anlar Kerimcan Durmaz'ın aylardır yurt dışında üzerinde çalıştığı Peşinde şarkısı da izleyiciyle buluştu. İkilinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı şarkılarını aynı anda ve aynı saatte izleyiciyle buluşturması ise dikkat çekti.

İki yakın arkadaş rakip oldu! Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'ın şarkılarını aynı anda çıktı
İki yakın arkadaş rakip oldu! Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'ın şarkılarını aynı anda çıktı

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