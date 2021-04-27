İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki
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İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

ATV ekranlarında yayınlanan programında enstrümanların çoğalmasını kıyamet alameti olarak nitelendiren ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na Yeşim Salkım ve Işın Karaca'dan tepki geldi.

Her yıl Ramazan programıyla seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs nedeniyle programlarını çevrim içi gerçekleştiriyor. Programın önceki gün yayınlanan bölümünde kıyamet alametlerinden bahseden Hatipoğlu, enstrümanların çoğalmasını da alametlerden biri olarak sıraladı.

"İLAHİ OKUMAK DA BİR MÜZİKTİR"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili ünlü isimlerden de tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Yeşim Salkım, "Dün Nihat Hatipoğlu'nun programında, müzik aletleri, bizim mesleğimizle alakalı şarkıcılıkla alakalı ileri geri birtakım konuşmalar geçmiş. İlahi okumak da bir müziktir, müzik türüdür. O da mı günah o zaman? Yani onda da sesinizle çıkartıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki

"BEN KONUŞUNCA TÜH KAKA ÖYLE Mİ?"

Işın Karaca da, Nihat Hatipoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Hatipoğlu'nun yayınında geçen "Çalgılar, enstrüman çeşitlerinin çoğalması kıyamet alametidir" sözüne isyan eden Karaca, "Yani kısacası müzik yapmak günah öyle mi hocam? Sonra ben konuşunca tüh kaka öyle mi?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki
Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?
Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
ENGİN TURAN: Yalan değil ki Eğer bir kişi ben Müslümanım derse Müzik dinlemek ona haramdır domuz yemek gibi Tabi bu kuranı kabul edenler için
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