İki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu, gözaltına alındı
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İki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu, gözaltına alındı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, hamile eşi tarafından eve alınmadığı için iki saat içinde inşaatı devam eden 2 binaya çıkıp intihara kalkışan ve polis ile itfaiye ekiplerince ikna edilen Altan Z. (32), üçüncü kez girişimde bulunmaması için gözaltına alındı.

İki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu, gözaltına alındı
01.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:59

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, hamile eşi tarafından eve alınmadığı için iki saat içinde inşaatı devam eden 2 binaya çıkıp intihara kalkışan ve polis ile itfaiye ekiplerince ikna edilen Altan Z. (32), üçüncü kez girişimde bulunmaması için gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Öğretmenler Mahallesi ve Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Hamile eşi tarafından eve alınmadığını öne süren Altan Z., Öğretmenler Mahallesi'ndeki inşaatı devam eden binanın 5'inci katına çıktı. Eşiyle barışmaması halinde intihar edeceğini söyleyen Altan Z.'yi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Altan Z. kısa sürede ikna edilerek indirildi. Yaklaşık 1 saat sonra Altan Z. bu kez Ergenekon Mahallesi'ndeki inşaatın 4'üncü katına çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Altan Z.'nin atlama ihtimalini değerlendirerek yere şişme platform yerleştirdi. Altan Z., binadan inmesi için kendisini ikna etmeye çalışan polislere uzun süre eşini görmek istediğini belirterek ısrar etti. Polis ekiplerinin telefonla ulaştığı Altan Z.'nin eşi, görmeye gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polisin ikna çalışmasıyla intihardan vazgeçirilen Altan Z., binadan inip, üçüncü kez intihara teşebbüs etmemesi için gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

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