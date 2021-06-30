İki özel performans... 14 Temmuz Kenan Doğulu, 17 Temmuz Şener Şen
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki özel performans... 14 Temmuz Kenan Doğulu, 17 Temmuz Şener Şen

İki özel performans... 14 Temmuz Kenan Doğulu, 17 Temmuz Şener Şen
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mekan, 40. İKSV Film Festivali Ulusal Yarışması'nın fiziksel mekanı olarak seçildi ve BKM'nin yaz etkinlikleri takviminde yer aldı.

Mekan, 40. İKSV Film Festivali Ulusal Yarışması'nın fiziksel mekanı olarak seçildi ve BKM'nin yaz etkinlikleri takviminde yer aldı.

Kenan Doğulu, 14 Temmuz'da bu yılın ilk İstanbul konserini verecek. 17 Temmuz'da Şener Şen, "Zengin Mutfağı" oyunuyla uzun bir aradan sonra tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kerem Kamışlı Burak Özçivit
Spor Cristiano Arda Turan Burak Elmas Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki özel performans... 14 Temmuz Kenan Doğulu, 17 Temmuz Şener Şen - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:23:07. #1.15#

title