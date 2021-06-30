İki özel performans... 14 Temmuz Kenan Doğulu, 17 Temmuz Şener Şen
Mekan, 40. İKSV Film Festivali Ulusal Yarışması'nın fiziksel mekanı olarak seçildi ve BKM'nin yaz etkinlikleri takviminde yer aldı.
Mekan, 40. İKSV Film Festivali Ulusal Yarışması'nın fiziksel mekanı olarak seçildi ve BKM'nin yaz etkinlikleri takviminde yer aldı.
Kenan Doğulu, 14 Temmuz'da bu yılın ilk İstanbul konserini verecek. 17 Temmuz'da Şener Şen, "Zengin Mutfağı" oyunuyla uzun bir aradan sonra tiyatroseverlerle buluşacak.
Kaynak: Hürriyet